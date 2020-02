«Non siamo Brad Pitt», Gattuso archivia definitivamente la bellezza

Il Corsport: “La scelta di vita, nel suo piccolo, è stata fatta: basta essere anche un po’ brutti, sporchi e semmai anche cattivi, già con il Torino”

Sul Corriere dello Sport, Antonio Giordano scrive di Gattuso e di quella che sembra tanto una scelta di vita, per il suo Napoli. Smettere di pensare di essere belli come Brad Pitt. Archiviare definitivamente la bellezza. Ora bisogna cominciare ad essere un po’ brutti, sporchi e cattivi. Per vincere. Già a partire dalla partita di stasera contro il Torino.

“Delle due, l’una: perché dopo questo giro «dentro» al Napoli di ottanta giorni c’è bisogno della «verità» che poi sarebbe persino la «normalità». Rino Gattuso non ha ancora smesso di circumnavigare nei pensieri di una squadra che va ad ondate, gigantesca con le grandi e invisibile con le piccole, e il san Paolo, ma chi l’avrebbe detto?, sa tanto di ambientazione d’un film: «Noi non dobbiamo pensare di essere belli come Brad Pitt». La scelta di vita, nel suo piccolo, è stata fatta: basta essere anche un po’ brutti, sporchi e semmai anche cattivi, già con il Torino, uscire dagli equivoci contenuti in un messaggio che sembra subliminale e invece è direttissimo («ci sono passato anche io da calciatore, ogni tanto non firmavo il rinnovo, mi arrabbiavo perché arrivava gente che guadagnava più di me»). E per evadere dagli schemi, dal tridente o da qualcosa che vagamente gli somiglia, è semplicemente una questione di testa o magari anche di cuore”.