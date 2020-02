Nessuna lesione per Pjanic, la Juve lo riavrà per la Champions

Si temeva una lesione muscolare per il bosnico, che invece dovrà saltare probabilmente una sola partita per stare a riposo

Nessuna lesione per Miralem Pjanic. Il centrocampista della Juventus si è sottoposto oggi agli accertamenti, dopo che si era infortunato nella gara di ieri contro il Brescia, e “gli esami diagnostici hanno escluso lesioni muscolari”, si legge nel comunicato della società. Al bosniaco è stato riscontrato un lieve affaticamento all’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni”.

L’infortunio dunque non è grave, come temevano alla Juve. Rimarrà soltanto a riposo per qualche giorno, e dovrebbe saltare solo la prossima gara contro la Spal.