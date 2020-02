Milik: “Siamo stati in un momento molto brutto, ora ne siamo usciti”

L’attaccante del Napoli a Tiki Taka: “Con Gattuso stiamo lavorando in modo diverso, abbiamo cambiato modulo, gli allenamenti sono più duri. Abbiamo preso un po’ di fiducia dopo le vittorie contro Lazio e Juve”

Nel post partita di Sampdoria-Napoli, a Tiki Taka, ha parlato Arkadius Milik.

“E’ la nostra terza vittoria di fila. Abbiamo battuto due squadre forti come la Lazio e Juve, ora la Sampdoria, siamo sulla strada giusta ma so che dobbiamo ancora lavorare tanto. Sappiamo dove siamo in classifica, ci sono ancora tanti punti da recuperare e dobbiamo credere in questo”.

Con Gattuso cosa è cambiato?

“Soprattutto stiamo lavorando in modo diverso, abbiamo cambiato modulo, gli allenamenti sono più duri. Abbiamo preso un po’ di fiducia dopo le vittorie contro Lazio e Juve. Siamo stati in un momento molto brutto, ora ne siamo usciti. Stiamo lavorando bene, stiamo crescendo partita dopo partita e dobbiamo continuare a lavorare così per avere i risultati che stanno arrivando ora”.

Segni sempre alla Sampdoria, ce l’hai con loro?

“Non ho niente contro la Samp. Sono molto contento che faccio gol e che l’ho fatto stasera, più importante di questo è che abbiamo vinto e siamo saliti un po’ in classifica. Spero che riusciamo a migliorare ancora di più e a salire di più, che è quello il nostro obiettivo”.

In studio Franco Ordine lo provoca chiedendogli se il Milan ha fatto bene a cedere Piatek? Questa la risposta di Milik:

“Domanda troppo difficile per me. Non faccio il direttore sportivo, mi concentro solo sul Napoli”.