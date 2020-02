“Messi non segna più”, il Barcellona verso Napoli e Real con una preoccupazione in più

Secondo ABC il Pallone d’Oro compensa la “progressiva” mancanza di vena realizzativa con gli assist: “Ma non è normale che non segni nemmeno un gol su 31 tiri”

Messi non segna più. Quattro partite senza gol, per il Pallone d’Oro, “nel momento cruciale della stagione”. La semi-crisi del Barcellona lascia strascichi, e a una settimana dalla sfida di Champions col Napoli, in Spagna si interrogano sul momento dell’argentino e dei blaugrana. Perché incombe anche la sfida al Santiago Bernabéu col Real Madrid.

Ne scrive ABC, che sottolinea gli assist a “compensare la sua preoccupante mancanza in zona gol”. Griezmann, con dodici goal in stagione finora “non è il partner perfetto, un attaccante in grado di decidere una partita da solo”.

La squadra beneficia di questa vena “generosa” di Messi, “ma è strano vederlo fallire occasioni così chiare, come nelle ultime partite. Non è normale che il rosarino faccia zero su 31 tiri. Non era mai successo”.

Un declino che il quotidiano spagnolo descrive come “progressivo”. Ma “nonostante ciò, l’impatto di Messi sulla partita è sempre decisivo. Come ha ammesso anche Bordalás dopo la vittoria del Barcellona contro il Getafe: “Abbiamo perso la partita in otto minuti a causa del solito Messi. Quando Messi prende la palla è brutale”. Anche se non segna.