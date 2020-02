Maran: “Siamo stati sempre in partita, poi la giocata di Mertens ha cambiato tutto”

L’allenatore del Cagliari in conferenza stampa: “Abbiamo trovato un Napoli che sapevamo ci avrebbe impedito di giocare”

L’allenatore del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli alla Sardegna Arena.

“Non abbiamo fatto una grande prestazione, se non sul piano della volontà. Abbiamo trovato un Napoli che sapevamo ci avrebbe impedito di giocare, abbiamo provato a muover palla per trovare gli spazi. È una partita che è stata comunque equilibrata. In tanti campionati il Napoli è stato l’antagonista della Juventus. Siamo sempre stati in partita, poi c’è stata la giocata di Mertens che ha cambiato tutto. Per impegno e volontà la squadra ha dato tutto, poi quando non ci sono spazi è chiaro che vada così”.