L’Uefa trasforma la “magia” di Mertens al Barcellona in un’azione da Playstation

“Una spruzzatina di magia sulla Champions”. Così l’Uefa prende l’azione del gol di Mertens al Barcellona e sui suoi profili social la trasforma in un’azione da Playstation, con tanto di istruzioni per replicarla a casa col controller.

Un triangolino lì, un quadratino là, e poi il tiro che ha fulminato il Barca. “Fateci vedere quello che sapete fare”, il messaggio di sfida giocosa alla fine del video.

Magical Mertens 🎩

Dries Mertens sprinkles some magic on the #UCL ✨

Recreate the goal and share your best efforts using #PS4share#UCL #PlayStationFC @PlayStationEU pic.twitter.com/nFGu6X9iVA

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 27, 2020