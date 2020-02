Luca Toni: «Juve favorita, stasera, ma attenzione al contropiede letale del Verona»

La Gazzetta dello Sport intervista Luca Toni. Ex di Verona e Juventus, ha giocato la sua ultima partita con gli scaligeri proprio contro i bianconeri, nel maggio 2016, segnando anche un gol.

Una delle esperienze negative precedenti era stata, appunto, la Juve.

«In bianconero sono arrivato nel periodo sbagliato. Il primo scorcio di stagione, da gennaio a giugno 2011, con una squadra non certo al livello di quelle degli anni successivi, ero spesso infortunato, ho giocato poco e segnato solo un paio di gol. Ancora peggio è andata in seguito. Arrivò Antonio Conte, io non rientravo nei suoi piani e non giocai neanche un minuto. Ci sta, l’allenatore ha diritto di fare determinate scelte e Conte tra l’altro ha dimostrato di essere un grande tecnico. A gennaio me ne andai, ma senza creare nessun problema».