Lopez: “Il rigore ha cambiato un po’ la partita. Sono stati bravi a fare il raddoppio”

L’allenatore del Brescia, Diego Lopez, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro il Napoli al Rigamonti.

Il secondo tempo apre ulteriore riflessione?

Bisogna continuare con le prestazioni importanti come questa contro una buonissima squadra. Siamo riusciti a fare bene il primo tempo, anche in fase di non possesso, nel secondo è cambiato abbastanza, è venuto fuori il Napoli e il rigore ha cambiato un po’ la partita. Sono stati bravi a fare il raddoppio, ma devo vedere bene come ci siamo comportati in quell’azione. Abbiamo subito l’impatto dei due gol e poi siamo andati a cercare il pari e questo mi è piaciuto.

Balotelli avrebbe bisogno di più sostegno?

E’ una cosa che nella partita scorsa è stata particolare perché eravamo uno in meno, oggi a momenti lo abbiamo accompagnato bene altri no. Dobbiamo lavorare per farlo venire fuori al meglio, perché ne abbiamo bisogno.

Sul secondo gol.

Dal campo gli ultimi 25 metri bisogna attaccare la palla, sennò tutte le squadre, soprattutto le grandi, hanno gente che calcia bene da fuori e in mezzo metro ti fanno gol.

Come pensa di affrontare il momento di difficoltà? Di correre maggiori rischi per vincere?

Avevamo due partite a difficili con Juve e Napoli. Siamo consapevoli che dobbiamo andare a fare punti ovunque, sono squadre forti ma non come queste e dobbiamo andare a fare prestazione così anche con loro e arriveranno i punti.

Quanto è leader Balotelli?

Giocatore molto importante, che le squadre che stanno lì giù non hanno. Dobbiamo migliorare per farlo venire fuori nel miglior modo possibile perché ha tanta qualità e dobbiamo aiutarlo a fare meglio.

Balotelli ha sempre giocato in grandi squadre.

Ci ho parlato la settimana scorsa. E’ una situazione nuova anche per lui, lo sa bene. Deve imparare e capire che è lui il giocatore a cui facciamo riferimento lì davanti, non è semplice nemmeno per lui perché è la sua prima esperienza in una squadra che lotta per non retrocedere.