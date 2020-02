Libero: il Napoli gioca con rispetto chiuso in difesa, come una piccola di fronte ad una grande

La squadra di Gattuso ammette la sua inferiorità e costringe l’Inter a fare ciò che non ama: muovere il pallone in spazi ridotti e governare il gioco a lungo

Su Libero Claudio Savelli analizza la vittoria del Napoli sull’Inter, ieri, a San Siro. Lo fa partendo dalle parole di Marotta nel prepartita. L’amministratore delegato nerazzurro ha alzato l’asticella, parlando di un’Inter che ha creato, con Conte, il suo modello vincente.

“Suggerisce che anche se l’Inter non ha ancora trionfato, ha già vinto qualcosa: la certezza di avere un futuro migliore del recente passato”.

L’Inter non può più recitare la parte della squadra rivelazione, insomma. La stagione è ottima e serve un’assunzione di responsabilità, lottare per vincere. Gli avversari, ora, la riconoscono come formazione da battere, scrive Savelli, e lo dimostra il modo in cui, ieri, è sceso in campo il Napoli.

“Il Napoli infatti si schiera con un assetto difensivo, gioca con rispetto chiuso in difesa, come una piccola di fronte ad una grande. Ammette la sua inferiorità del momento, ma così ritrova uno spirito vincente, e infatti batte i nerazzurri a San Siro. Anche perché così obbliga l’Inter a fare ciò che ancora non ama: muovere il pallone in spazi ridotti e governare il gioco a lungo”.

E’ questo che deve imparare a fare la squadra di Conte.

“È un’assunzione di responsabilità: sapersi grandi rimanendo “umili”, altra virtù citata da Marotta. Solo se trova questo nuovo equilibrio potrà pensare al massimo”.