Libero: Gattuso ha avuto il coraggio di dire al Napoli che non era pronto per giocare da grande 

Su Libero, Claudio Savelli scrive della partita di ieri al San Paolo. Napoli-Barcellona, valida per la Champions, si è chiusa 1-1, con gol di Mertens e Griezmann. Un buon pareggio, scrive, anche se non un buon risultato in vista del ritorno al Camp Nou. Ma una partita che dà alcuni elementi di valutazione sulla gestione di Rino Gattuso a Napoli.

Gattuso, scrive,

“ha avuto l’ingrato compito di dire la verità alla squadra, quello che nessuno ha avuto il coraggio di fare. E cioè che non era pronta per il salto di qualità, per giocare da grande. Ha dovuto sbugiardare Ancelotti, ha dato ai giocatori pochi compiti e ha annullato la libertà. Il gol subito dà ragione a Rino: quando si compiacciono, gli azzurri tornano vulnerabili. Si aprono le voragini in cui tutti andavano a nozze. Gattuso quindi non sbaglia, il Napoli può giocare solo così e infatti lo fa con tutti da mesi, non solo con il Barcellona. Per tornare grande deve fare la piccola. Ora sembra averlo capito: è il primo passo”.