Nella ripresa, la squadra di Gasperini replica al gol di Chiesa con le reti di Zapata e Malinovskyi. I bergamaschi vanno a più 3 sulla Roma, alla prossima c’è lo scontro diretto

L’Atalanta vince in rimonta 2-1 in casa della Fiorentina ed è quarta da sola .

L’Atalanta adesso è al quarto posto con 42 punti, ha distanziato la Roma che ieri sera ha perso un’altra partita (1-3 in casa contro il Bologna). Crisi profonda per la squadra di Fonseca che ha totalizzato la miseria di quattro punti in sei gare.

Oggi la Fiorentina è andata in vantaggio con tiro di Chiesa da fuori area. L’Atalanta avrebbe meritato almeno il pari nel primo tempo. Si è poi rifatta nella ripresa col pareggio di Zapata e la rete decisiva di Malinovskyi con un sinistro da fuori area ma imperdonabile è stato l’errore del portiere viola Dragowski che si è fatto passare il pallone sotto le mani.

La squadra di Iachini ha provato a reagire ma non si è mai resa realmente pericolosa. La prossima settimana, è in programma Atalanta-Roma. Se dovesse vincere domani contro il Lecce, il Napoli si porterebbe a nove punti dall’Atalanta e a sei dalla Roma.