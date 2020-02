La Stampa: Napoli calvinista nell’applicare quanto chiesto da Gattuso

Gattuso non s’è vergognato di giocarsela all’italiana: ha creato una gabbia per l’intero Barcellona. Il capolavoro di Mertens, piede destro a parte, unico colpo maradoniano nel derby dell’ex Pibe

La Stampa commenta il pareggio di ieri al San Paolo, tra Napoli e Barcellona. Gli azzurri sopravvivono all’andata in casa.

“Quasi calvinisti nell’applicazione feroce di quanto chiesto dall’allenatore, collettivo e sacrificio senza paura, per un’ora gli azzurri hanno anche sperato di portarsi in dote qualcosa di più di questo 1-1 che è il primo pareggio sia per Gattuso (14ª partita) sia per Setien (11ª), entrambi all’esordio in Champions”.

Il vero colpo della serata è stato il capolavoro di Mertens, alla Maradona.

“Il capolavoro di Mertens, piede destro a parte unico colpo maradoniano nel derby dell’ex Pibe, ha illuso il San Paolo fino alla distrazione fatale punita da Griezmann, prima e dopo un fantasma. Succede, contro i campioni. Tuttavia di fronte a un Barça minore somiglia a un’occasione persa, come quelle sprecate da Insigne (61’) e soprattutto Callejon (63’) subito dopo: dall’altra parte, non avrebbero perdonato”.

L’allenatore del Napoli ha scelto il vecchio catenaccio per imbrigliare i catalani.

“Gattuso non s’è vergognato di giocarsela all’italiana, presentandosi in Champions con quello che qualche anno fa sarebbe stato definito catenaccio. Chiarissimo il piano: soffocare ogni respiro del Barça, tenere in apnea soprattutto Messi, per poi cercare in qualche modo fortuna dall’altra parte uscendo in palleggio”.

Aveva detto, alla vigilia, che non ci sarebbe stata una gabbia per Leo. E infatti ha messo il catenaccio all’intera squadra di Setièn.

“«Non pensiamo a gabbie per lui», aveva detto l’allenatore del Napoli. Vero, in realtà ne ha allestita una per l’intero Barcellona, che troppo lento e impreciso nella manovra, specie in Busquets e Piqué, nel 1º tempo ci si è infilato da solo, nonostante il 66% di possesso all’intervallo”.

E’ stata l’uscita di Mertens per infortunio a cambiare la partita, scrive il quotidiano.

“Il Napoli ha perso concentrazione, seguendo Insigne nelle proteste per un presunto fallo subito a centrocampo e facendosi sorprendere da un’imbucata dello stesso Busquets per Semedo, chiusa in porta da Griezmann”.