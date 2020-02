La Stampa: il Napoli si mette a fare il Napoli dopo l’intervallo

Ci vuole una ripresa da Napoli per liberarsi del Brescia e incassare la terza vittoria consecutiva in trasferta. Una partita incredibile viene rovesciata e rilancia la squadra di Gattuso

E’ il commento de La Stampa alla partita di ieri sera. Una vittoria che consegna a Gattuso tre punti preziosissimi. Il tutto guadagnato in cinque minuti, il tempo che passa dal rigore di Insigne al “capolavoro” di Fabian.

“Una partita incredibile viene rovesciata e rilancia il Napoli verso l’Europa. Il 2-1 sul Brescia vale il sesto posto in classifica, in attesa delle partite del week-end, e il successo aiuta a preparare nel migliore dei modi la sfida di Champions di martedì al San Paolo contro il Barcellona”.

Non si era però messa bene, per il Napoli, con il vantaggio guadagnato dal Brescia. La squadra sembrava imbrigliata in uno sterile possesso palla e nelle gabbie costruite da Lopez.

“Gli azzurri palleggiano inutilmente, fino a quando il Napoli non si mette a fare il Napoli dopo l’intervallo. Prima arriva il rigore trasformato perfettamente da Insigne e poi Fabian Ruiz inventa un altro capolavoro per tre punti d’oro”.