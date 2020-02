Jack O’ Malley: «Napoli rinato grazie a Gattuso, ma col Barça perderà perché pensa che “si può fare”»

La consueta rubrica sul Foglio: “Barça e Real, le squadre che più hanno rotto nel decennio scorso, iniziano a patire la vecchiaia. Ma per Messi serve un’operazione finanziaria spaventosa”

Oggi è sabato e il Foglio ospita la solita rubrica di Jack O’ Malley. Che è felice per la contemporanea eliminazione di Barcellona e Real Madrid in Coppa del Re.

La pausa mi aveva intristito, per questo vedere il circo Barça e il ministero Real perdere contro Athletic Bilbao e Real Sociedad mi ha fatto bene. Le squadre che di più hanno rotto le palle nel decennio scorso iniziano a patire la vecchiaia, forse, si ingarbugliano tra panchine sbagliate, fenomeni da pensionare e giocatori simbolo in fuga. Dopo Cristiano Ronaldo alla Juve adesso mezzo mondo si eccita alla sola idea che Messi possa lasciare il Barcellona, con la cui maglia avremmo giurato avrebbe finito la carriera. Ipotesi altamente improbabile al momento, agitata dai giornalisti per avere qualcosa di cui parlare. Per vedere la Pulce giocare in un’altra squadra servirebbe un’operazione finanziaria spaventosa, roba da cinesi, arabi o qualche inglese.

Prosegue:

L’unica certezza è che il Barcellona in questo momento è ferito, confuso e con la testa altrove. Ovviamente adesso tutti si affretteranno a spiegare che la Coppa del Re non è importante, ma nel Napoli rinato grazie a Gattuso qualcuno inizia a pensare che “si può fare”, battere Messi in Champions League. Ecco perché quasi certamente la squadra di Insigne perderà.