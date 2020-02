Il rebus Zielinski: dal 7 della Gazzetta al 5,5 di Repubblica

Il polacco passa dall’essere giudicato il migliore in campo e straripante, alla bocciatura del Corriere del Mezzogiorno che lo vede timido ed a tratti assente

Peggiore in campo tra gli azzurri ieri sera a Marassi Zielinski, secondo il Corriere del Mezzogiorno che ha valutato da 6 la sua prestazione

Prova ad inventare e ad inserirsi in attacco. Molto spesso dialoga con Insigne sulla fascia ma appare timido e per lunghi tratti è apparso assente. Un grande potenziale che non riesce ancora a esprimere