Il governatore del Piemonte vuole chiedere di giocare Juve-Inter a porte aperte

Non è ancora sicuro, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport che la sfida scudetto Juve-Inter si giochi a porte chiuse.

La Prefettura di Torino non ha ancora diramato una prescrizione ufficiale, la Lega di serie A non ha diffuso il comunicato sulle partite con l’obbligo di stadi vuoti (a differenza della Lega di B che l’ha fatto), per la regione Piemonte vale ancora l’ordinanza firmata con il ministro della Salute che parlava di scadenza del provvedimento di sospensione delle «manifestazioni aperte al pubblico » per sabato 29 febbraio, escludendo quindi la sfida scudetto dal divieto