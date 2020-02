Il Giornale: aspetti Leo, spunta Ciro. Al Camp Nou si può sperare

Tanti rimpianti per un Napoli tatticamente perfetto per 45 minuti e troppo sprecone nelle occasioni e nelle ripartenze concesse dal Barcellona. Ma la squadra ci prova fino al 95′

“Aspetti Leo, spunta Ciro. Nonostante i cori e le celebrazioni della vigilia per la «Pulce», il vero erede di Diego da queste parti sembra essere solo Mertens”.

Lo scrive Il Giornale, commentando la partita di ieri di Champions tra Napoli e Barcellona. Il belga ha segnato il suo gol numero 121 ed è entrato nella storia del Napoli al fianco di Hamsik.

La notte al San Paolo non si è conclusa però con un lieto fine. Gli azzurri sono riusciti a portare a casa solo il pareggio.

“L’1-1 con il Barça dei «marziani» (Gattuso docet) e con tanti rimpianti per un Napoli tatticamente perfetto per 45 minuti e troppo sprecone nelle occasioni e nelle ripartenze – tante – concesse dal Barcellona”.

E’ parzialmente amara anche la notte di Messi.

“nemmeno lo stadio del maestro Diego gli porta fortuna, prosegue la sua tradizione negativa a livello realizzativo in Italia contro squadre di casa nostra”.

Un solo errore commesso dal Napoli è costato il pareggio di Griezmann.

Il San Paolo poteva essere fatale al Barcellona, come già accaduto in Champions al City, al Borussia Dortmund, all’Arsenal e al Liverpool per due volte, scrive il quotidiano. E invece finisce 1-1.

“Ma il Napoli ci prova fino al 95’, il San Paolo applaude la prova generosa degli azzurri, al Camp Nou il 18 marzo – anche per le assenze pesanti degli avversari – si può sperare”