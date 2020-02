Guardiola: “Squalifica? Non è ancora detta l’ultima parola”

L’allenatore del City in conferenza stampa: “Adesso presenteremo l’appello e vedremo come va a finire”

Alla vigilia della sfida di Premier League con il Leicester, Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore del Manchester City si è espresso anche sulla squalifica dalle coppe europee decisa dall’Uefa.

Queste le sue parole:

“Non possiamo cambiare la testa delle persone, né quello che pensano, però so come lavora il club e sono orgoglioso di quello che facciamo tutti assieme. Abbiamo costruito tutto giorno dopo giorno, senza l’aiuto di qualcuno. Adesso presenteremo l’appello e vedremo come va a finire, di certo non è ancora detta l’ultima parola”.