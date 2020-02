Guardiola: «Ho fiducia nel City, la verità verrà a galla. Non me ne vado»

Per la prima volta il tecnico parla dopo l’esclusione delle club dalle coppe europee: «Mi hanno spiegato, questa storia non è finita»

Guardiola: «Ho fiducia nel City. Non me ne vado».

Pep Guardiola, allenatore del City parla per la prima volta dopo la sentenza della Uefa che ha deciso di escludere per due anni il club inglese dalle Coppe Europee

«Se non mi esonerano io resto qua»

Scioglie ogni dubbio sulle voci che lo avevano già visto sulla panchina della Juve dunque l’allenatore catalano che conferma la sua volontà di continuare in Premier

«Io amo questo club. Questo è il mio club e io voglio restare qui, non c’è discussione».

Quanto alla decisione della Uefa di escludere il club dalle competizioni europee per le prossime due stagioni Guardiola ha affermato:

Il tecnico appoggia il club a pieno come ha avuto modo di dire al termine della gara contro il West Ham all’Ethiad Stadium.

«Io ho fiducia nel club, sono con loro al 100%, per quello che hanno fatto e per quello che mi hanno spiegato. Questa storia non è finita»