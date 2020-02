Guardiola alla Juve, in Inghilterra riparte il tormentone

Secondo il Sun per Andrea Agnelli solo Guardiola può consentire ai bianconeri di vincere la Champions. E sarebbe anche pronto a comprare van Dijk

Pep Guardiola alla Juventus. La versione invernale del tormentone estivo si riaccende in Inghilterra, alle prime voci di crisi bianconera per la gestione Sarri.

Il Sun scrive che il presidente della Juve Andrea Agnelli è “disperato” ed è convinto che solo Guardiola potrà consentire alla Juve di vincere Champions League, che manca dal 1996.

La Juve sarebbe anche pronta a spendere 150 milioni di sterline per il difensore centrale del Liverpool Virgil van Dijk.

Guardiola – che guadagna circa 15 milioni di sterline all’anno al City – insiste che ha intenzione di prolungare il suo contratto a Manchester per una quinta stagione. Ma “Agnelli tenterà di nuovo la fortuna”.

Una fonte del Sun interna alla Juve avrebbe dichiarato: “Andrea non ha mai nascosto il suo interesse per Guardiola. Pensa che Guardiola verrà in Italia quando sarà il momento di lasciare l’Inghilterra. La domanda è se questo è il momento, ma lui farà tutto il possibile per renderlo possibile”.