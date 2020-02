Gazzetta: questa sera chance per il Napoli di portarsi a -2 dalla zona Europa

Il Napoli questa sera deve assolutamente vincere dal momento che le squadre dal quarto al nono posto hanno tutte pareggiato

Il Napoli ha finalmente ritrovato grande entusiasmo e ottimismo, ma, come ha ricordato ieri Gattuso, bisogna fare attenzione a non perdere la concentrazione e a mantenere alto il veleno. Non si è ancora fuori dalla crisi, questo è certo, ma come riporta la Gazzetta dello Sport, per la prima volta il Napoli può guardare alla classifica e fare due conti.

le squadre dal quarto al nono posto hanno tutte pareggiato e se stasera dovesse battere la Sampdoria, arriverebbe a meno due punti dalla zona Europa League

Una risalita cominciata con e due vittorie contro Lazio e Juve e che lascia ben sperare per questa sera.

Gattuso ha ridato energia a questa squadra,ha recuperato il gruppo sul piano mentale, l’ha saputo rendere più responsabile

Questa sera si deve assolutamente puntare a vincere per dare continuità al percorso del Napoli, ma Gattuso non è sereno, non si fida ancora della squadra