Gazzetta: l’Antitrust approva le linee guida della Serie A per i diritti tv

Ieri si è riunito il Consiglio di Lega, che ha definito le date del prossimo campionato. Non si discostano molto dalle attuali e saranno presto ufficializzate

Sulla Gazzetta dello Sport la notizia dell’approvazione, da parte dell’Antitrust, delle linee guida della Lega Serie A per la commercializzazione dei diritti tv del triennio 2021-24.

Sempre nella giornata di ieri, si è riunito il Consiglio di Lega, che ha affrontato anche il discorso delle date del campionato 2020-2021.

“date definite, ma l’intenzione è sottoporle all’attenzione dei club per un consenso definitivo. Date che a partire dal fine settimana che sancirà l’inizio della nuova stagione non si discostano molto da quelle del campionato in corso”.