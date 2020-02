Gazzetta: Gattuso vuole il massimo impegno anche da chi se ne andrà a giugno

La notizia dell’esclusione di Allan dai convocati per la partita di oggi contro il Cagliari ha destato sorpresa e fatto rumore, ed è proprio quello che voleva ottenere Rino Gattuso. Non per la stampa o i tifosi, ma per i suoi ragazzi. Voleva che il pungo i ferro arrivasse diritto all’obiettivo “devono capire che da adesso non si fanno più sconti a nessuno”. Del resto il tecnico una soluzione doveva trovarla, come scrive la Gazzetta dello Sport, per uscire da questa situazione di ambiguità per cui non ci dorme la notte

“Non ha digerito il calo di concentrazione e impegno di Allan, uno che stima molto proprio per il carattere. Ora il gruppo ha un segnale forte e chiaro da recepire, se ci sarà umiltà e intelligenza questa potrebbe essere la scossa giusta, senza per questo voler creare capri espiatori. Che Allan fosse fra i possibili partenti a fine stagione – come lo è ormai da troppo tempo – non è un segreto. Ma si può arrivare in fondo con obiettivi comuni e poi dirsi serenamente addio”