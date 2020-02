Gazzetta: Ecco perché il “Barça-gate” può essere un assist per il Napoli

C’è oggi una distanza siderale, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, rispetto a quando il 16 dicembre il Barcellona uscì dalle urne di Nyon come avversario del Napoli in Champions

Poi è arrivato l’uragano che si è scatenato sui blaugrana, la “tempesta perfetta”, per il Napoli. La sconfitta contro l’Atletico, l’esonero di Valverde e l’arrivo del semi sconosciuto Setien, fino al “Barça-gate” di questi giorni.

Il “Barça-gate” può funzionare – indirettamente – come assist per il Napoli? Certo che sì, la squadra è in mezzo a un guado: fragile in difesa, fatica a segnare e ha gli uomini contati (nonostante l’avventuroso acquisto di un attaccante improbabile come Braithwaite). Messi sembra rassegnato: dice che questo Barça non ha le qualità per vincere la Champions