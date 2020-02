Gattuso: «Voglio vedere sempre quest’atteggiamento nella fase difensiva»

Alla Rai: «Bisogna rispettare gli avversari. Voglio due Napoli: uno in fase di possesso e uno in fase di non possesso. Mai più gli errori come contro il Lecce»

Bisogna coprire più palla, giocare sulle due fasi, è vero che ci siamo abbassati, bisogna rispettare le squadre corte, grandi complimenti ai miei ragazzi, voglio vedere sempre quest’atteggiamento, bisogna rispettare gli avversari, bisogna lavorare sui concetti che proviamo durante la settimana. Se proviamo determinate cose, devono trasferirle anche in campo.

L’Inter è una squadra forte, abbina fisicità tecnica, bisogna oscurare i due attaccanti, l’Inter è una squadra completa, bisogna avere rispetto dell’avversario e fare le cose per bene.

Nel primo tempo abbiamo palleggiato anche bene, abbiamo lavorato anche bene, nel secondo tempo abbiamo sbagliato anche tanto. Non abbiamo continuità di battagliare per una serie di partite, ma il palleggio ce l’ha. Dobbiamo migliorare nell’aspetto del non possesso.

Non possiamo permetterci di sottovalutare nulla. I gol presi col Lecce eravamo tutti dietro la linea della palla ma non possiamo comportarci da sagome. Non possiamo pensare di fare la fase difensiva così, sennò non andiamo da nessuna parte.

Voglio due Napoli: uno in fase di possesso e uno in fase di non possesso. È la prima volta che mi capita di avere la sensazione di prendere gol ogni volta che gli avversari

Insigne non era a disposizione perché non stava bene, anche Koulibaly, speriamo di recuperarli.