Gattuso: “Non ho nulla contro Meret, il problema è che tutti e tre i portieri sono forti”

L’allenatore del Napoli sull’alternanza dei portieri: “E’ un giocatore forte, importante. Faccio le scelte per il bene della squadra”

In conferenza stampa pre Napoli-Lecce a Rino Gattuso è stato chiesto il motivo dell’alternanza tra i pali tra Ospina e Meret. Del friulano il tecnico ha detto:

“Da quando sono arrivato sembra che ce l’abbia con Meret ad ascoltare voi. In passato Meret aveva giocato il 60% delle partite e Ospina il 40. L’unico problema è che Giuntoli e il presidente hanno comprato i tre portieri forti. E’ un giocatore forte, importante, in questo momento però c’è pure un altro forte e anche il terzo. Per questo faccio le scelte, per il bene della squadra”.