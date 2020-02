Gattuso a KK: «Inter? Non sono preoccupato»

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando ovviamente la sconfitta di oggi contro il Lecce:

«Siamo fragili, perché dopo se vai a vedere ed analizzare la partita, molto bene i primi 30′ minuti, poi abbiamo cominciato a perdere le nostre sicurezze, dando campo. Lapadula usciva sistematicamente dalla seconda palla, dobbiamo sistemare questa roba qua. Oggi la nostra squadra non ha lavorato bene in fase di non possesso. La squadra è una coperta corta, avevo pensato anche di mettere Mertens esterno con un centrocampista in più, poi mi rimanere un solo cambio. La coperta è corta e questa è una cosa da non sottovalutare»