Formazioni, Lobotka al posto di Demme. Politano e Milik titolari

Miniturnover di Gattuso per Napoli-Torino. Torna Hysaj sulla sinistra e fa rifiatare Mario Rui. Allan si accomoda ancora in panchina. Longo schiera Zaza e Belotti

Il Napoli ha ufficializzato la lista degli undici che scenderà in campo tra poco per la partita contro il Torino al San Paolo.

Gattuso conferma Ospina tra i pali. In difesa c’è il ritorno di Hysaj sulla sinistra, che consente a Mario Rui di rifiatare. A destra Di Lorenzo. Confermati i due centrali Manolas e Maksimovic. Il centrocampo è rinnovato solo in parte, con l’innesto di Lobotka al posto di Demme. Ai suoi fianchi si muoveranno Fabian e Zielinski. Allan, dunque, va ancora una volta in tribuna, come nelle ultime due partite.

Il tridente di attacco vede l’innesto di Politano al posto di Callejon. Milik prende il posto di Mertens, che comunque è in panchina. Insigne si posiziona a sinistra.

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Fabian, Lobotka, Zielinski, Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Torino: Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi, Zaza, Belotti. All. Longo