El Paìs smentisce Gattuso: il Barcellona di Setién è il Barça che recupera meno palloni

Il quotidiano critica la nuova gestione: è il Barça che ha più possesso palla ma è quello che subisce più gol e tira meno in porta

Nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Barcellona, Gattuso si è profuso in una serie di elogi (potremmo dire alla Guardiola) nei confronti di Setién allenatore dei catalani. Tra questi la velocità nel recupero del pallone. «C’è una dato che mi ha impressionato: adesso recuperano il pallone in sei secondi; con Valverde in undici».

Un dato che invece non ha impressionato la redazione sportiva del Paìs che oggi scrive altro e cioè scrive che il Barça di Setién è il Barça che recupera meno palloni. E pubblica le differenze nel dettaglio.

La squadra di Guardiola recuperava 58.1 palloni a partita. Quella di Luis Enrique 56.2, con Valverde 59.2 (il dato più alto). Con Setién si è scesi a 55.8.

Scrive il quotidiano:

Nelle 10 partite con Setien in panchina, il possesso medio della palla del Barça è stato del 72,43%, superiore a quello della squadra Guardiola (69,7%). L’ex allenatore del Betis aveva illuso con il suo progetto, un nuovo sistema (3-5-2) e la vecchia idea di aumentare la pressione nel campo opposto, in più aveva aggiunto l’idea di guardare a La Masia. “La cantera è straordinaria, si alleneranno con noi”.

E invece – ecco il fact-checking del Paìs – il recupero palla è peggiorato. È rimasta la linea difensiva a quattro e nonostante quello di Setién sia il Barcellona con più passaggi nella metà campo avversaria – una media di 87.36 passaggi, la cifra più alta dell’ultimo decennio -è il Barça che subisce più gol (0.9 di media) e quella che tira meno in porta (una media dei sei tiri in porta)