Dialogo tra Montalbano e Zingaretti sulla morte di Montalbano

Pari che Zingaretta – l’atturi; nuta satirapulitiche del Muntilbano – haviva ditta che nun sapiva plus si c’irano le conditiona per fari altera Muntilbana:

“Dutturi, dutturi: havia vista la tilivisioni: lia divi muriri”.

Eri stata Catarelli a passargli la nutizia e Muntilbano da allura pariva tinisse nu raffreduri perenni.

Pari che Zingaretta – l’atturi; nuta satirapulitiche del Muntilbano – haviva ditta che nun sapiva plus si c’irano le conditiona per fari altera Muntilbana. Tradutta iddo – Muntilbano – eri futtuta…

Una nea sciddricate nunciai Catarelli che si scusai con la solita furmula: pari ci fusse na pirsona mportanti al tilifono.

“Va bine, Catarè, arrispunda mmediati”.

“Prunta, Muntilbano sugno”.

“Anch’io”.

M: “Ma lia pi caso mi voli pigliari pe cula?”.

“Nonsi, io sono Luca Zingaretti, l’attore che la interpreta”.

M: “Ma è vira chesta filama che io diva muriri?”.

Z: “Non proprio: sto decidendo se portare avanti il progetto Montalbano. Lei sa che ci sono questi due episodi che escono a marzo – anteprime al cinema prossimo settimana – eppoi dopo “Il cuoco dell’Alcyon”, vedremo”.

M: “Ma io che faci nel frattimpa: stoi appisa come nu pipistrilla nella grutta?”.

Z: “Ergregio commissario, vorrei ricordarle che lei non esiste: è solo il personaggio di una fiction”.

M: “Allura lia nun esista se non in functiona mea: datosi che lia mi interprete”.

Z: “Nonsi commissario: io sono Luca Zingaretti, ho una compagna e due figlie. Io sono reale, gioco a pallone, vado a correre”.

M: “Lia è razziste: io invicia pinsa che nu persunaggia immaginaria sia riali più di una pirsona riali. E vuia duvita aviri chiù cura per l’immaginationa”.

Z: “Lei ha ragione commissario, ma come sa abbiamo perso il regista Sironi e lo scenografo Ricceri: oltre alla perdita del Maestro… “.

M: “Lo sapio bine: ma lia divi pinsari macari a mia: alla mie esistentia in viti”.

Z: “Va bene, io la capisco: ma non deve essere eccessivo: in fondo lei è come un pupo di carta”.

M: “Io non sugno un pupa: io ura havio un mi caratteri, dei mia pensiera, un mia moda di agiri… “.

Z: “Sì, capisco, che io ho dei doveri nei suoi confronti: ma prima di continuare devo vedere che tipo di reazione ha il pubblico a i miei Montalbano”.

M: “Ma che faci come suo frati Zingaretta che primma di pensari ad un prugramme di guverna aspitta i sondaggia o le iliziona?”.

Z: “Che centra mio fratello?”.

M. “Cintra pirchia vuia facita misteria similia: non viviti sula pe vuia, ma macari per l’altira ginta e macari a lura havita da pinsari”.

Z: “(…)”.

M: “Che faci come il signuri Questuri, non apparli chiua?”.

Z: “Nun parli pirchia pinsa che havi rationa lia”.

M: “Bine vidia che ura parli la mi stessa glossa”.

Z: “L’havia simpre parlata, ma superattutta l’havia pinsata”.

M. “Allura se havimma diciso nsemmula di annari annantia, le pusso chiederi qualichi cusa?”.

Z: “Ne havi facultate… “.

M: “Commo vaia a finir cu Livie: stu facta che stavi a Ginuva e che io fatica a Vigate mi stavi purtanna ai pazza… “.

Z: “Ma nun è meglio che le mugliere faticana e nun stanna simpre casa casa?”.

M. “Sissi, chesta mi sta bine: ma la sira alli vulta mi faci strangia mangiari da sula”.

Z: “Allura sapi che diva fari?”.

M. “Nonsi mi lo dicissi Vossia”.

Z: “Chiamma a Catarelli e mangia cu idda”.

M. “Fitusa!”.