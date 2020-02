De Luca: “Per un catenacciaro come me, il Napoli è stato una meraviglia”

Il governatore della Campania sulla sfida col Barcellona: “Meritavamo di vincere. Io sono per fare barricate e un contropiede rapido”

“Complimenti a Gattuso per come ha messo in campo la squadra, almeno per un catenacciaro come me il Napoli è stato una meraviglia. Io sono per fare barricate e un contropiede rapido”.

Anche al governatore della Campania Vincenzo De Luca piace la svolta “pragmatica” di Gattuso. Il Presidente della Regione si è goduto da tifoso “italianista” la bella prestazione del Napoli contro il Barcellona, anche se “dal punto di vista calcistico il match non è stato un granché, mi aspettavo un altro Barcellona. Siamo tutti travolti dalla storia dei club, ma Messi ha toccato palla due-tre volte. Onestamente meritava di vincere il Napoli”.