Cucci: la potenza di Agnelli ha favorito la nascita del Var che ha reso deboli e tremanti gli arbitri

Sul CorSport giudica Nicchi indifendibile. Non è mai stato un grande arbitro e dispiace che Gravina sembri impotente di fronte al fatto che la Var è origine di ogni malessere

Sul Corriere dello Sport, Italo Cucci giudica Nicchi indifendibile. Scrive che non è mai stato un buon arbitro e che fa specie vedere Gravina impotente di fronte al fatto che la Var è causa di ogni malessere e rende deboli e tremanti gli arbitri. E invita il presidente della Juve, Agnelli, a pensare al fatto che la Var è stata introdotta anche grazie alla sua potenza.

“Nicchi non è mai stato un grande arbitro. Come Giunti. Ero e sono d’accordo con Pinna, con Ceratto, e mi dispiace che la Federazione – Gravina – sembri impotente davanti a tanta presupponenza proprio adesso che la Var ha confermato di essere la WAR, l’origine di ogni malessere, in particolare della campagna d’odio contro la Juve rinfocolata da arbitri deboli e VAR tremanti. Ci pensi, Andrea Agnelli: anche la sua potenza ha favorito la nascita dell’infame strumento e della pessima resa degli arbitri”.