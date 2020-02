Crosetti: con il challenge gli allenatori porterebbero con sé un esperto di Var, un “varista”, un “varologo”?

Maurizio Crosetti, su Repubblica,torna sulla richiesta fatta dalla FIGC alla FIFA per l’utilizzo del challenge, cioè della richiesta da parte delle squadre di andare al monitor

La Federcalcio si è detta disponibile per accontentare i club, ma la Fifa ha risposto picche (e chissà cosa ne pensa l’Uefa, visto che non vanno mai d’accordo).

“Una proposta ragionevole fatta nel momento sbagliato”, la definisce Crosetti che specifica i tempi errati, siamo a metà campionato, per apportare una modifica così importante che delegittimerebbe tutto quello fatto fino ad oggi. La preoccupazione della Fifa è che

se un allenatore gioca il jolly, poi diventa più difficile dargli torto una seconda volta. Insomma, le polemiche in campo potrebbero aumentare, anche se la fermata a richiesta, come quelle degli autobus, forse responsabilizzerebbe di più gli attori in campo.