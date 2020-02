Crisi Barcellona, Setién: le polemiche non mi interessano, Messi sorride e sta bene

Il tecnico parla nel mezzo della bufera tra Abidal e l’argentino: “Ne abbiamo parlato solo un minuto. Ci sono cose che non posso controllare e quindi non ci spreco energie”

Nel pieno della bufera Barcellona, Setién guarda solo il pallone a testa bassa. Il tecnico blaugrana prova a tenere la tensione al minimo, perché le polemiche tra Messi e Abidal che hanno scoperchiato il pentolone dei malumori sopiti, non lo riguardano: “Ne abbiamo discusso giusto per un minuto, con i giocatori. Ma a me interessa il calcio. Il resto non lo posso controllare e non butto energie su quello che non posso controllare. Cerchiamo di non farci influenzare da ciò che c’è intorno”.

Al centro di tutto c’è Messi, che Setién dice di aver visto in allenamento “sorridente e voglioso di lavorare come al solito”: “Queste cose riguardano voi giornalisti, non me. Non mi fanno alcun effetto. So che ci sono problemi in un club come questo. Ma ci sono cose che non sarò mai in grado di controllare”.

Uno dei problemi venuti fuori è il mercato che dopo l’infortunio di Dembelé pare abbastanza urgente.

“Innanzitutto, voglio vedere la diagnosi esatta e i tempi di recupero di Dembelé. Poi prenderemo decisioni. Credevo che Ousmane ci avrebbe dato molto. Questo è un problema, è un peccato. Ma per tutta la vita ho avuto problemi e ciò che mi resta da fare è trovare soluzioni”.

Cosa preoccupa di più, l’infortunio di Dembelé o il Messi arrabbiato? “Sono preoccupato per Dembelé perché è un ragazzo straordinario e l’ho visto lavorare con un folle desiderio di tornare. E invece dovrà stare tre, quattro o cinque mesi senza giocare a calcio, che è quello che gli piace di più. Il resto conta poco”.

Non si è pentito di essere venuto al Barcellona?

“Questi sono problemi benedetti. La mia vita non è mai stata facile. Le cose accadono e hanno ripercussioni. Ma mi spinge il vento del nord e non cado facilmente. Sono convinto che le cose andranno bene. Non conosco molte cose, ma le cose che sono di mia diretta competenza sì, e funzionano”.