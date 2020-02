CorSport: Mertens torna a sorridere e a fare gol. E il Napoli aspetta, e spera per il rinnovo

Il belga è tornato a segnare dopo 127 giorni e 15 partite di astinenza e ha festeggiato sui social. Il suo gol contro la Samp ha restituito il sorriso a lui e ai tifosi. Ora è a 2 reti dal record di Hamsik

Sono bastati ventisei minuti di gioco, a Dries Mertens, per spazzare via i dubbi del popolo azzurro sul suo futuro al Napoli. Va via o resta? Della grande domanda è rimasta solo la felicità, scrive il Corriere dello Sport.

“Dries Mertens fa i gol. I gol alla Mertens. Irriverenti, geniali, spettacolari, come quello del 4-2 realizzato lunedì con la Samp”.

Adesso è a quota 119 e gliene mancano solo 2 per raggiungere il record di Hamsik.

È tornato dopo 43 giorni di assenza per infortunio ed ha ricominciato a segnare dopo 127 giorni e 15 partite di astinenza. L’ultima volta, in Champions, era stata il 10 dicembre, contro il Genk, la notte dell’esonero di Ancelotti. In campionato, invece, il gol gli mancava dal Brescia, il 29 settembre. Non era mai accaduto un periodo così lungo di digiuno.

In questi mesi di astinenza tutta l’attenzione si è spostata sul rinnovo del contratto, con le differenze tra offerta e domanda e con Monaco, Inter e Chelsea pronti a dare la zampata.

Ma il Napoli aspetta. E spera. E si prepara a incoronarlo re del gol di tutti i tempi”.

Sui social ha scritto:

“Non potevo immaginare modo migliore per rientrare in campo e dare il mio contributo. È stata dura restare fuori a guardare. Ringrazio lo staff medico e tutti quelli che mi hanno dato una mano per tornare a fare quello che mi riesce meglio”.