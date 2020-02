CorSport: Mertens prova il recupero lampo per il Torino

Il belga sta decisamente meglio. La caviglia destra gli fa meno male. Se anche oggi i progressi saranno sensibili, domani sera potrebbe stringere i denti

Dries Mertens è stato costretto ad uscire dal campo per infortunio in Napoli-Barcellona. E dopo pochi minuti la squadra si è fatta gabbare dai blaugrana. Il belga sta meglio, scrive il Corriere dello Sport. La caviglia infortunata fa meno male. Potrebbe addirittura essere in campo, domani, contro il Torino, al San Paolo.

Il quotidiano lo dà in forse.

“Dries, però, sta decisamente meglio: la caviglia destra fa meno male e così, se anche oggi i progressi saranno sensibili, potrebbe provare il recupero lampo”.

Mertens migliora, insomma, e potrebbe provarci.

“Però migliora a vista d’occhio e potrebbe stringere i denti”.