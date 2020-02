CorSport: Gattuso ha italianizzato il Napoli, si può dire catenaccio?

Sul Corriere dello Sport “la rivoluzione silenziosa” di Rino Gattuso che strappa al Napoli l’idea del sarrismo e inaugura il gattusismo. E tutto in una sola notte, quella della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

“Come uscire dal ‘Sarrismo’ e ritrovarsi nel ‘Gattusismo’ in una notte sola, rimescolando l’anima al Napoli per strappargli un sorriso. La rivoluzione ‘silenziosa’ è in quel fascio di terra che, improvvisamente, ha strappato un’idea, pareva fosse un mantra, e ha riscritto una verità che almeno adesso, dopo l’ora e mezza di San Siro con l’Inter, dà la sensazione di essere quella autentica. C’è un’altra vita, anche senza il tridente”.