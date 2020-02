CorSport: De Laurentiis offre a Mertens 9 milioni, il Monaco 15

Mertens è a 120 gol. Solo una rete lo separa dal record di Hamsik. Ma giugno si avvicina e il suo futuro è ancora incerto, scrive il Corriere dello Sport.

“quando arriverà giugno e quel contratto scadrà, Napoli potrà ondeggiare nella malinconia per un addio che rientra (rientrerebbe) nelle dinamiche economiche d’uno svincolato a costo zero al quale il Monaco offre quindici milioni per due anni (cinque per farlo firmare, altri dieci per gustarselo) e al quale De Laurentiis, ostinatamente intenzionato a tener con sé, ha offerto nove milioni secchi e la possibilità di restare a Palazzo Donn’Anna, facendone una scelta di vita, inevitabilmente di cuore”.