Corriere: Juve, 6 tifosi indagati per non aver restituito un pallone finito in curva

I sei litigarono con gli steward. Sono stati individuati grazie alle telecamere. Episodio analogo in Juve-Genoa con un tifoso denunciato e daspato

Sul Corriere Torino la notizia di 6 tifosi juventini indagati per non aver restituito un pallone finito in curva. Il fatto risale al 26 novembre scorso, durante Juventus-Atletico allo Stadium, in Champions.

I sei curvaioli avevano provato a tenersi il pallone sparato dal campo in curva. Per di più litigando con gli steward che li invitavano a restituirlo. Pescati dalle telecamere, adesso sono indagati in base all’articolo 6 quater della legge 401 del 1989. E’ quella che punisce “violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive”, ovvero gli steward.

Analogo episodio aveva avuto come protagonista, qualche giorno prima, un altro tifoso. La partita incriminata era Juventus-Genova e lo juventino finì denunciato e daspato.

Scrive il quotidiano:

“Dopo l’operazione della Digos contro i gruppi ultrà, «Last Banner», anche in curva Sud, funziona così”.