Cormezz: Biglietti Napoli, per il Lecce si punta a quota 40 mila

Le ritrovate vittorie, l’orario e i prezzi bassi, complici della grande affluenza prevista al San Paolo domenica prossima

Contro il Lecce si prevede un’affluenza record al San Paolo. Secondo quanto riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno sono 30 mila i tagliandi venduti fino ad oggi, con la Curva A e B esaurite (ed è già partita la vendita per l’anello inferiore) e poche centinaia di biglietti che restano per i Distinti e le Tribune. Una corsa motivata sicuramente dai risultati raggiunti nelle ultime settimane dalla squadra di Gattuso ma anche dall’orario tradizionale della sfida – alle ore 15 – e dai prezzi contenuti che il club ha disposto per la partita.

Prosegue anche se a ritmi più lenti anche la vendita per la sfida Champions tra Napoli e Barcellona del 25 febbraio prossimo. Nonostante le polemiche sul caro biglietti, i napoletani non vogliono rinunciare alla gara dell’anno