CorMez: Mertens, centravanti atipico ma macchina da gol (77 negli ultimi 3 anni e mezzo)

Con 26 gol è il miglior marcatore azzurro nelle coppe europee, 16 in Champions. A marzo il tema del suo rinnovo con il Napoli entrerà nel vivo

E’ stato trasformato in centravanti da Sarri, solo tre anni fa, eppure il 63,6% dei 121 gol segnati da Dries Mertens è concentrato proprio in questo triennio. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Un’intuizione, quella dell’ex allenatore del Napoli oggi in bianconero. Dovuta a un incidente di percorso, l’infortunio di Milik.

“Mertens con 26 gol è il miglior marcatore del Napoli nelle coppe europee, 16 in Champions League in cui ha fatto gol a Real Madrid, Liverpool, Paris Saint Germain e Barcellona. «Non sono Peter Crouch», Mertens in un’intervista post-partita rivendicò il diritto a fare il centravanti in maniera atipica. A modo suo, però, è una macchina da gol. Ne ha realizzati 121 di cui 77 (il 63,6%) negli ultimi tre anni e mezzo, quelli della nuova vita che gli ha regalato l’intuizione di Sarri studiata in ritiro a Dimaro e poi proposta come soluzione per l’infortunio di Milik in pieno ottobre”.

Ora Mertens è nella storia del Napoli e la sua avventura in azzurro potrebbe continuare, scrive il quotidiano.

“Mertens è nella storia e la sua avventura napoletana potrebbe scrivere altre pagine. Tra le parti ci sono passi in avanti, l’esultanza è un indizio evidente della voglia di Dries di restare al Napoli. Il club di De Laurentiis gli ha offerto un biennale da circa 4 milioni più 2 di bonus legati ai gol e alla qualificazione in Champions League, l’intesa sulle cifre (soprattutto sul bonus alla firma) non c’è ancora, a marzo il tema

rinnovi dovrebbe entrare nel vivo e quello di Mertens è il più atteso anche per capire il Napoli che verrà”.