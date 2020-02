Casarin: l’Italia prende alla lettera le indicazioni dell’Ifab e fischia più rigori (anche dubbi)

Sul Corriere della Sera scrive che molti dei rigori fischiati non sono chiari. E si chiede perché al tavolo delle regole non siedano anche i giocatori

Sul Corriere della Sera Paolo Casarin scrive dei cartellini gialli e dei rigori fischiati ieri nella 22sima giornata di Serie A. Otto rigori (che fanno salire il totale di quelli concessi finora a 104) e molti cartellini. Segno che in Italia gli arbitri prendono alla lettera le indicazioni dell’Ifab.

“Questo è stato chiesto, da agosto, agli arbitri e questi sono i risultati che mostrano la volontà dell’Ifab di aumentare la severità in generale. Sul campo attraverso i cartellini, in area attraverso un numero di rigori (finora 104) mai visti prima. Molti per tocchi di mano discutibili e penalizzanti i difensori ma molti altri per contatti tra atleti in movimento casuale in area”.