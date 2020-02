Borriello: “Stiamo lavorando per ampliare il trasporto pubblico per il Barcellona”

L’assessore allo Sport del Comune in radio: “Stiamo ampliando l’offerta per le persone disabili. Non avranno un settore a parte, ma ampliamo”

L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo. Ha fatto il punto sulla situazione dello Stadio San Paolo.

“La parte superiore delle Curve è completato, in quella inferiore c’è ancora bisogno dell’ausilio di qualche bagno chimico, ma i lavori sono in corso”.

Sulla partita del Napoli contro il Barcellona:

“Come facciamo per i grandi eventi, garantiremo sicurezza e la Questura lavora per questo. C’è un’interlocuzione in corso anche per un rafforzamento del trasporto pubblico”.

Sulle quote invalidi per il San Paolo:

“Ci sto lavorando. Sono più di 40 posti, ma possiamo annunciare nuovi posti in altri settori: curve, distinti e tribune. Stiamo ampliando l’offerta per le persone disabili, non avranno un settore a parte, ma ampliamo. Ci stiamo lavorando”.

L’assessore è tornato anche sulla questione della scritta Napoli da apporre sui sediolini dello stadio.

“Il Comune di Napoli non ha ancora la gestione totale dello stadio, è ancora nelle mani della società per le Universiadi. Non appena sarà finito, possiamo parlarne”.