Bandini: La Lazio non può più nascondersi, Inzaghi indemoniato

L’editorialista del Guardian: “Può fare la storia, come la Lazio di Eriksson”

“La Lazio non può più nascondersi. L’opportunità di fare qualcosa di grande sta diventando incredibilmente reale”. Nicky Bandini nel suo editoriale sul Guardian “incorona” la Lazio, vittoriosa nello scontro diretto con l’Inter. “Può fare la storia, come la Lazio di Eriksson” che vinse lo scudetto ormai 20 anni fa.

“Come Roma, quel trionfo non fu costruito in un giorno”, scrive Bandini. Che ripercorre la cronaca del posticipo contro la squadra di Conte mettendo in luce persino il dettaglio comico: “Simone Inzaghi ha terminato domenica sera con un paio di pantaloni strappati. L’allenatore della Lazio è stato in perpetuo movimento durante gli ultimi minuti della partita, correndo con tale vigore bellicoso che quasi ti aspettavi che saltasse in campo a giocare. Quando una palla è arrivata a Skriniar sulla linea laterale, Inzaghi ha corso più velocemente di qualsiasi giocatore in campo”.

Bandini ricorda che anche se la Juventus è prima, “la squadra di Inzaghi ha l’battuta la 3-1 due volte nello spazio di 15 giorni alla fine del 2019”. E che la Lazio “ha vinto 11 partite consecutive di campionato da ottobre a gennaio, battendo il suo record di nove”. Ma “più va avanti la stagione, più pesanti diventano questi risultati”.

Insomma, Inzaghi “non può più nascondersi, come non poteva nascondere il buco nei pantaloni”.