Zielinski: “A Sarri devo tanto, mi ha portato lui qui, ma ora voglio e dobbiamo batterlo”

Il centrocampista azzurro a Dribblig: “Sto pensando solo a questa maglia, darò tutto per questa maglia”

A Dribbling intervista di Varriale a Piotr Zielinski.

Su Sarri:

“Ci ha lasciato un buon segno. La squadra con lui ha giocato un buon calcio e i tifosi non dimenticano. Ora è alla Juve e questo a Napoli non viene tanto rispettato dai tifosi”

Gli dirai qualcosa se lo incontri?

“Se accadrà ci parliamo. Ci incrociamo da tanto tempo, siamo stati insieme anche a Empoli”

In te ha lasciato un buon ricordo?

“Si. E’ lui che mi ha portato qui, gli devo tanto, mi ha dato tanto, è un grandissimo allenatore. Ora siamo avversari, voglio e dobbiamo batterlo”

Stai segnando meno del solito, è per la posizione?

“Non credo. Magari prima si, ma con l’arrivo di Gattuso mi ha cambiato posizione e sono tornato mezzala e sto andando vicinissimo al gol, sia contro la Lazio che l’Inter. Sto provando, spero che i gol arrivino, sono tranquillo”

Nel Napoli mancano giocatori di personalità?

“Credo che nello spogliatoio ce n’è tanta ma Hamsik, Reina, Albiol hanno fatto tantissimo in questa squadra e in generale nel calcio. Non è semplice sostituirli, ma abbiamo qualità e personalità per riuscire a uscire dalla situazione”

Avete superato l’ammutinamento?

“Queste cose le abbiamo lasciate indietro, sappiamo che dobbiamo fare meglio, sono convinto che dalla partita contro la Lazio ci ha dato qualcosa in più e i punti li recuperiamo”

Sul Napoli:

“Abbiamo dimostrato di poter giocare con chiunque, come con il Liverpool. Sono fiducioso”.

Napoli-Juve, una vittoria quanto cambierebbe le cose?

“Tantissimo, sappiamo che clima c’è attorno alla partita, quanto i nostri tifosi ci tengono, daremo tutto, vogliamo fare una bellissima partita e vincerla”.

Sul suo ruolo:

“Mi vedo bene come sto facendo ora, mezzala sinistra e destra, è la mia posizione preferita, dove mi sento meglio”

Il tuo futuro è nel Napoli?

“Sì, sto pensando solo a questa maglia, voglio dare tanto perché la stagione non sta andando bene ma si può risolvere ancora, darò tutto per questa maglia”