Vergogna autisti Anm: sciopero per il collega fannullone, e Libero ci sguazza

Un autista di bus dell’Anm è stato pescato a sonnecchiare in servizio. Gli ispettori poi hanno scoperto che si era pure arredato un suo spazio con tutti i confort per riposare, dentro al deposito dei mezzi pubblici napoletani.

ha assicurato Nicola Pascale, amministratore unico di Anm.

E il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha commentato così:

“O l’Anm, dagli amministratori ai dipendenti, si mette in cammino per innalzare la qualità del servizio, o chiuderemo l’azienda. Se la metro non arriva, se le funicolari non aprono la sera perché i dipendenti si mettono in malattia, se qualcuno si fa la stanzetta per dormire all’interno del luogo di lavoro, noi l’Anm che la salviamo a fare?”