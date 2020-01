Tuttosport: il Napoli venderà tutti i “vecchi”, resteranno solo Ospina e Allan

Questo mercato invernale sarà per De Laurentiis il preludio alla grande rivoluzione estiva. Il Napoli che verrà sarà fatto di giovani ai quali saranno affiancati pochi elementi esperti

Quella che si sta per concludere, scrive Tuttosport, è la sessione di mercato di gennaio in cui il Napoli ha speso di più, anche più di quando lottava per lo scudetto

Questo mercato invernale sarà per De Laurentiis il preludio alla grande rivoluzione estiva. Cambierà tutto (o quasi) e gran parte dell’ossatura che aveva conteso lo scudetto alla Juve sarà smantellata.

Si partirà con la partenza di tanti senatori, in primi quelli in scadenza

Il Napoli che verrà sarà fatto di ragazzi già in gamba ai quali saranno affiancati pochi elementi esperti. Il club ha individuato due nomi di grande esperienza: uno è il colombiano David Ospina e l’altro è il brasiliano Allan. Nonostante le forti dispute che sono scoppiate con la società, il ds Giuntoli avrebbe trovato una soluzione con i suoi due agenti (Arribas e Gemelli) per un prolungamento fino al 2024 dell’attuale accordo