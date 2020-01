Tuttosport: Mertens ha rifiutato il Chelsea. Cè il record di Hamsik che lo aspetta

Con la mediazione di Vincenzo Morabito, i Blues hanno portato al Napoli un’offerta di 5 milioni di sterline (7 milioni di euro), per espressa richiesta del coach Lampard, preoccupato di perdere Giroud: il bomber francese è nel mirino del Tottenham, che ha la necessità di sostituire l’infortunato Kane. Ma l’attaccante belga, assente dai campi oramai dal 22 dicembre scorso per un problema agli adduttori, sembrerebbe intenzionato a restare in maglia azzurra fino al termine del suo contratto (30 giugno), anche perché vuole battere il record di gol di Hamsik. Intanto continua anche a verificare se ci saranno gli estremi per raggiungere in extremis un accordo con il Napoli, che gli ha proposto 4 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni, più un milione di bonus alla firma.