Tuttosport: il Napoli pensa a Tsimikas (Olympiacos) per sostituire Ghoulam

L’avventura di Faouzi Ghoulam a Napoli è ormai ai titoli di coda. L’algerino sembra destinato alla Francia. E il club di De Laurentiis pensa a come sostituirlo. L’alternativa dovrebbe arrivare dalla Grecia. Ma non sarebbe Koutris, il cui nome è finora stato accostato al mercato del Napoli.

Scrive Tuttosport:

“De Laurentiis vorrebbe prendere anche un esterno sinistro difensivo, anche perché Ghoulam dovrebbe andare a giocare in prestito in Francia, ed il rinforzo dovrebbe arrivare dalla Grecia, precisamente dall’Olympiacos. Ma a differenza di quanto si è erroneamente detto finora, il calciatore non è Leonardo Koutris, bensì, Konstantinos Tsimikas, greco di 23 anni, e titolare della maglia biancorossa con 25 presenze stagionali tra campionato e Champions”.