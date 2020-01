Tuttosport: il Napoli aveva da tempo l’accordo con Demme. Giuntoli teme offerte per Allan

Diego Demme effettuerà le visite mediche questa mattina. Ieri sera è arrivato a Roma. E’ il primo rinforzo per il Napoli sul mercato di gennaio. Tuttosport scrive che l’accordo con il claciatore era stato trovato già da tempo.

“Il Napoli aveva da tempo l’accordo con il suo agente Fali Ramadani, che aveva accettato l’accordo da 4 anni e mezzo per una somma di 2 milioni a stagione, mentre soltanto nella serata di martedì è arrivato l’ok dal club primo in classifica in Bundesliga: 10 milioni, più 2 di bonus. L’indizio che fosse una trattativa solo da completare è arrivato attraverso il profilo Instagram di questo playmaker puro: ha trascorso le festività natalizie a Napoli”.

E’ in dirittura di arrivo anche Lobotka, per il quale il Napoli ha alzato la posta a

Sono due centrocampisti che Gattuso ha voluto fortemente per un motivo, scrive il quotidiano sportivo.

“sono ragazzi che hanno fame, sono avvelenati e vogliono arrivare in alto. Due centrocampisti per completare il centrocampo a 3, anche se il ds Giuntoli teme che in questa finestra di mercato possano arrivare (come un anno fa) offerte choc per Allan”.